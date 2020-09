Coppa Italia Dilettanti, 2^ giornata: le gare in programma e gli arbitri

17 partite in programma domenica, 4 squadre di Eccellenza in campo; ultima giornata in programma il 7 ottobre

Domenica 20 settembre si torna nuovamente in campo per la 2^ giornata della Coppa Italia Dilettanti, con 17 gare in programma e non 18, a causa dell’esclusione del Corigliano dal torneo. Saranno 4 le squadre di Eccellenza impegnate in questi secondi 90′: il Soriano, che ha riposato mercoledì, la Paolana, sconfitta ad Amantea, il Locri e la Stilese, vittoriose entrambe mercoledì ma impegnate in un girone da quattro squadre che dunque non prevede riposo. La terza e ultima giornata si svolgerà mercoledì 7 ottobre.

Di seguito il programma completo con gare e arbitri.

Girone 1 – Juvenilia-Trebisacce – Russo di Cosenza

Girone 2 – Acri-Cassano – Zappa di Cosenza

Girone 3 – Praiatortora-Real Sant’Agata – Frangella di Paola

Girone 4 – D.B. Rossoblù-San Fili – Otranto di Rossano

Girone 5 – Paolana-Villaggio Europa – Leotta di Rossano

Girone 6 – Promosport-Garibaldina – Mandile di Catanzaro

Girone 7 – Cutro-Caccurese – Piluso di Rossano

Girone 8 – Sporting Catanzaro Lido-Monasterace – Pittella di Crotone

Girone 9 – Parghelia-Rombiolese – Falvo di Catanzaro

Girone 10 – Filogaso-Caraffa – Milone di Taurianova

Girone 11 – Locri-Gioiosa – Idone di Reggio Calabria

Girone 11 – Stilese-Vallata del Torbido – Condito di Catanzaro

Girone 12 – Africo-Brancaleone – Macrina di Reggio Calabria

Girone 13 – Soriano-Melicucco – Plati di Catanzaro

Girone 14 – Gioiese-Bagnarese – Gallella di Catanzaro

Girone 15 – Ludos Ravagnese-San Giorgio – Petrosino di Lamezia Terme

Girone 16 – Borgo Grecanico-Archi – Boccuzzo di Reggio Calabria