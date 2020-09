Calciomercato Reggina, pronto l’assalto finale all’esterno sinistro

La Reggina cerca gli ultimi rinforzi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, il direttore sportivo Massimo Taibi, “è pronto a sferrare l’assalto decisivo per Gianluca Di Chiara: la trattativa inerente il mancino di proprietà del Perugia, si avvicina verso la fumata bianca, in tal senso sono attese novità già nella giornata di oggi”.

Secondo la Gazzetta del Sud, dunque, dovrebbe essere il mancino in forza al Perugia il rinforzo per la corsia sinistra di Toscano e la Reggina versione serie B.

Per Di Chiara “quasi 200 presenze e tre reti tra i professionisti, delle quali tredici in serie A (con la maglia del Benevento), ed una fugace apparizione con la maglia azzurra della nazionale Under 19: per il calciatore nativo di Palermo, si profila un ritorno in Calabria, dato che nella stagione 2014-2015 ha militato nelle fila del Catanzaro. Qualora non si verificassero intoppi, la batteria di esterni andrebbe a completarsi (Rolando, Garufo e Peli a destra, Liotti e Di Chiara a sinistra)”.