Allenamento congiunto tra Reggina e Acireale: in gol Denis e Folorunsho

Ultima sgambata (non annunciata fino alla comunicazione con il punteggio finale) per gli amaranto prima della trasferta di Salerno

Nel primo pomeriggio odierno, presso il centro sportivo Sant’Agata è andato in scena un allenamento congiunto tra la Reggina e l’Acireale. Il test match è andato agli amaranto, che hanno superato la squadra siciliana di Serie D per due reti a zero. Subito in gol Folorunsho, tra gli ultimi arrivati in riva allo Stretto.

Di seguito, la nota stampa del club calabrese:

Questo pomeriggio si è disputato sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata, a porte chiuse, l’allenamento congiunto tra Reggina e Acireale. La formazione amaranto ha battuto la compagine siciliana per due reti a zero, grazie ai gol messi a segno da German Denis e Michael Folorunsho.

La squadra si ritroverà in campo lunedì 21 settembre per preparare la gara di Salerno.