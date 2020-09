Reggina, mercato senza sosta: altre tre cessioni in arrivo

L’operazione “alleggerimento” prosegue per la Reggina.

Il direttore sportivo Massimo Taibi dopo aver chiuso per gli arrivi di Faty e Folorunsho, si sta dedicando totalmente alle cessioni.

Nell’ordine e nel giro di pochissimi giorni sono arrivate quelle di Sarao e Reginaldo al Catania e quella di De Francesco all’Avellino. Dalla sua la Reggina può contare sul fatto che in rosa ha tutti calciatori appetibili, molto richiesti soprattutto in serie C per la loro esperienza e la loro “abitudine” a vincere campionati. Non è un caso che i calciatori in uscita abbiano tutti parecchie richieste e molte società di contendano le prestazioni dei tesserati amaranto.

La notizia dell’ultima ora è quella rilanciata dalla Gazzetta del Sud: Nicolò Bianchi, fino ad oggi incedibile, sarebbe invece ad un passo dal Palermo. La società siciliana da tempo aveva messo il centrocampista nel mirino ma Taibi aveva più volte risposte “picche”: l’affondo rosanero probabilmente si è intensificato al livello tale da non essere più respinto, convincendo la Reggina, il tecnico Toscano e lo staff del calciatore. Bianchi al Palermo non è però l’unica cessione che potrebbe materializzarsi a breve.

La Reggina infatti è pronta a piazzare in uscita almeno altri due giocatori ritenuti “fuori dal progetto”.

Il primo, da tempo sul mercato, è il difensore Edoardo Blondett a cui non mancano di certo le richieste per la prossima stagione. La sua cessione è questione di ore.

Chi invece sembra avere la strada segnata, precisamente verso la Toscana, è l’esterno d’attacco Abdou Doumbia. Il trentenne francese sarebbe molto vicino alla Carrarese, squadra che più di ogni altra lo sta corteggiando. Anche qui le prossime ore potranno essere decisive.

A quel punto la Reggina avrebbe quasi terminato la sua operazione sfoltimento, anche se qualche altre cessione (Marchi in primis) è messa in preventivo. Poi per il Ds Massimo Taibi resterebbe solo un compito: completare l’organico con i ruoli mancanti.