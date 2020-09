Reggina, il saluto di Reginaldo: ”Popolo reggino, grazie di tutto…”

Tra le cessioni dolorose in casa Reggina, quella di Reginaldo al Catania è sicuramente una delle principali. L’addio del brasiliano era già stato messo in preventivo, sia dalla società che dai tifosi, dal momento in cui la necessità di liberare posti over, specie in questi giorni, si era fatta sempre più concreta.

L’attaccante ha firmato un biennale con il club etneo (dove raggiungerà Sarao), con il quale disputerà nuovamente il campionato di Serie C. Prima, però, ”il sergente” ha voluto salutare il popolo reggino e lo ha fatto tramite il seguente post su Instagram.