Promozione, sorteggiato il calendario: alla 1^ Gioiese-Bagnarese

Hanno preso forma quest’oggi i calendari della stagione 2020/2021 di Eccellenza e Promozione con le prime gare previste nel weekend della prossima settimana.

Rispetto alla categoria superiore, non cambia la formula della Promozione con 32 squadre divise in due gironi da 16. Nel Girone B, come di consueto, netta prevalenza di formazioni reggine, ben 12, e tante incognite su chi saranno i protagonisti della stagione. La Gioiese, visto il mercato estivo, parte con i favori del pronostico; al debutto la formazione di mister Dal Torrione se la vedrà con la Bagnarese, sfida che andrà in scena già questa domenica per la seconda giornata di Coppa Italia Dilettanti.

Anche in Promozione previsti dei turni infrasettimanali, 2 all’andata e 1 al ritorno, corrispondente al giorno dell’Epifania (sarà la prima di ritorno); si riposa a Pasqua e l’ultimo turno, come in Eccellenza, si giocherà il 18 aprile.

Di seguito il programma di gare della prima giornata di Promozione Girone B:

Archi-Gioiosa

Brancaleone-Filogaso

Gioiese-Bagnarese

Ludos Ravagnese-Parghelia

Monasterace-Borgo Grecanico

Rombiolese-San Giorgio

Sporting Catanzaro Lido-Africo

Vallata del Torbido-Melicucco