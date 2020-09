Mercato Serie B, il punto odierno: tris della Salernitana, Costa all’Entella

Continuano a battere colpi di mercato anche le altre compagini della Serie B 2020/21, vogliose di attrezzarsi al meglio in vista della disputa di uno dei campionati cadetti più tosti degli ultimi anni.

Tripla conferma per la Salernitana, che rinnova i prestiti dalla Lazio di Casasola, Lombardi e Karo. Colpo per la Virtus Entella che invece perfeziona l’arrivo di Filippo Costa per la fascia sinistra. Arrivato dal Bari, sull’esterno ex Spal vi era anche l’interesse della Reggina.

Rinnovo del prestito importante anche in casa Cremonese, che vedrà il talento del Napoli Gianluca Gaetano vestire nuovamente la maglia grigiorossa.

I MOVIMENTI UFFICIALI IN ENTRATA DI OGGI

Filippo Costa (d) -> Virtus Entella

Tiago Casasola (d) -> Salernitana

Cristiano Lombardi (a) -> Salernitana

Andreas Karo (d) -> Salernitana

Mirco Lipari (a) -> Empoli

Franck Tsadjout (a) -> Cittadella

Gianluca Gaetano (c) -> Cremonese

Jakub Labojko (c) -> Brescia