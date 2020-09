Ludos Ravagnese, un figlio d’arte per mister Aquilino

Approda in arancioblù il difensore 2002 Aldo Tosti, figlio di mister Francesco Tosti

Nuovo rinforzo per la difesa della Ludos Ravagnese che si prepara al debutto stagionale, domenica contro il San Giorgio per la seconda giornata della Coppa Italia Dilettanti. Il club arancioblù ha ufficializzato l’ingaggio di Aldo Tosti, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Reggina e figlio di mister Francesco Tosti, a sua volta con un trascorso da calciatore nelle giovanili amaranto e, in seguito, anche con Fasano (allenatore Franco Gagliardi), Vibonese, Gallina e Palmese.

Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della Ludos Ravagnese.

L’ASD Ludos Ravagnese Calcio comunica l’arrivo del difensore, classe 2002, Aldo Tosti. Figlio d’arte (il padre Francesco ha disputato nel 1992 la finale scudetto con la maglia della Reggina Primavera), Tosti è cresciuto nel settore giovanile della Segato per poi affrontare i campionati nazionali Under 17 e Berretti con Vibonese e Reggina. Il sodalizio del presidente Cilione dà il benvenuto ad Aldo augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.