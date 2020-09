Gazzetta del Sud-Reggina, anche Bianchi verso la Sicilia: quasi fatta col Palermo

Così come riporta gazzettadelsud.it, il classe '92 ha le valigie in mano.

In casa Reggina arriva un’altra notizia importante, con riferimento al mercato in uscita. Secondo la versione online della Gazzetta del Sud, infatti, anche Nicolò Bianchi sta per lasciare la città della fata Morgana.

“Un altro scossone di mercato, di quelli che lasciano sorpresi. Dopo aver messo sul mercato Dimitrios Sounas- si legge-la Reggina dovrebbe separare la propria strada anche da un altro big della cavalcata verso il ritorno in B, ovvero Nicolò Bianchi.

Trattativa avviata, o per meglio dire ad un passo dalla fumata bianca. “La situazione, in questo momento, è equiparabile al trasferimento di Reginaldo al Catania: siamo quasi ai dettagli, affinché Bianchi non vesta la maglia rosanero dovrebbe succedere un ribaltone dell’ultimo momento”.