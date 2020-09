Eccellenza, alla 1^ subito derby tra Boca N. Melito e Reggiomediterranea

Hanno preso forma quest’oggi i calendari della stagione 2020/2021 di Eccellenza e Promozione con le prime gare previste nel weekend della prossima settimana.

In Eccellenza il cammino sarà stavolta più lungo e difficoltoso visto il numero di squadre salito a 18 e l’aumento dei match in programma, quattro in più rispetto al solito. La partenza sarà con il botto con la sfida tra retrocesse, Corigliano contro Palmese, a patto che la compagine cosentina accetti di prender parte al campionato (ha saltato la prima gara di coppa a Trebisacce con conseguente esclusione dal torneo), ma soprattutto con il derby reggino tra Boca Nuova Melito e Reggiomediterranea al “Pellicanò” di Bocale. Altro derby tra formazioni reggine sarà di scena al “Lopresti” tra Gallico Catona e l’esordiente Stilese. Il Locri debutterà a Cotronei, la Bovalinese in casa con l’Isola Capo Rizzuto.

Sono previsti 6 turni infrasettimanali, 3 all’andata (compreso il 6 gennaio) e altrettanti al ritorno; si andrà in campo anche nel sabato di Pasqua. Ultima giornata prevista per il 18 aprile 2021.

Questa la prima giornata in programma domenica 27 settembre:

Belvedere-Paolana

Boca N. Melito-Reggiomediterranea

Bovalinese-Isola Capo Rizzuto

Corigliano-Palmese

Cotronei-Locri

Gallico Catona-Stilese

Morrone-Scalea

Sambiase-Soriano

Sersale-Vigor Lamezia