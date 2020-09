UFFICIALE- Reggina, saluta anche De Francesco: firma con l’Avellino

Un anno dopo aver riabbracciato i colori amaranto, Alberto De Francesco è costretto a lasciarli nuovamente per andare a giocare altrove. Il limite degli over ha imposto alla società amaranto di smaltire la rosa ed il talentuoso centrocampista romano è rientrato nella schiera di quei calciatori che hanno dovuto lasciare (e che lasceranno) Reggio Calabria.

E’ ufficiale, infatti, il suo trasferimento all’Avellino, club con il quale il classe ’94 ha firmato un contratto biennale. Sarà ancora Serie C per lui, che approda in un club dalle rinnovate ambizioni per la stagione in corso.

Il comunicato ufficiale della Reggina

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alberto De Francesco all’US Avellino.

Il club ringrazia Alberto per la professionalità dimostrata e augura lui le migliore fortune professionali.