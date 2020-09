UFFICIALE- Reggina-Reginaldo, è addio: il ”sergente” firma con il Catania

Ceduto anche l'attaccante brasiliano, il quale dovrà far posto ad un nuovo innesto nel reparto offensivo

Ieri lo aveva anticipato l’edizione online della Gazzetta del Sud, pochi minuti fa è arriva l’ufficialità: Reginaldo Ferreira da Silva si trasferisce al Catania. Dopo una stagione da grande protagonista con la maglia amaranto, l’esperto attaccante brasiliano lascia Reggio Calabria e si accasa ai piedi dell’Etna, per una nuova avventura in Serie C.

Ventisette presenze e quattro reti nello scorso campionato per il ‘sergente’, tra i beniamini più amati della scorsa stagione da parte della tifoseria reggina.

Il comunicato del club calabrese

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Calcio Catania per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Reginaldo Ferreira Da Silva a titolo definitivo.

Il club ringrazia Reginaldo per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.