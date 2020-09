Reggina, adesso cresce l’attesa per i “tasselli” mancanti

Porte girevoli alla Reggina. La società amaranto ieri ha ufficializzato l’arrivo di due nuovi centrocampisti, l’esperto Ricardo Faty ed il giovane promettente Michael Folorunsho. Questa mattina invece l’arrivederci ad Alberto De Francesco che si trasferisce ad Avellino che si aggiunge a Manuel Sarao accasatosi al Catania.

Calciomercato Reggina, alla ricerca di un centrale difensivo

Adesso il Direttore sportivo Massimo Taibi sarà impegnato a chiudere il cerchio. In uscita ma anche in entrata. In difesa restano sulla lista di sbarco Blondett, Marchi ed uno tra Bertoncini e Gasparetto, anche se non è escluso che possano restare entrambi e alla fine optare per una new entry in fascia under, magari in prestito da una società di serie A. La Reggina ha comunque bisogno di un difensore centrale per completare l’organico.

Calciomercato Reggina, a sinistro manca un calciatore

Le corsie esterna della rosa della Reggina al momento contano quattro giocatori: i confermati Rolando, Garufo e Liotti insieme al giovanissimo Peli, giunto in prestito dall’Atalanta. Sull’out mancino serve numericamente un calciatore che possa giocarsi il posto con Liotti. Bisogna comprendere se Taibi affonderà il colpo per un esperto, già cercato in queste settimane (Di Chiara) oppure se il calciomercato proporrà un’opportunità differente.

Calciomercato Reggina, l’attaccante per completare il reparto

L’ufficializzazione di Gabriel Charpentier non aggiunge nulla alla situazione di attesa nel reparto offensivo. In attacco la Reggina al momento conta in organico, oltre all’ex Avellino, German Denis, Jeremy Menez, Kyle Lafferty . Sia Doumbia che Reginaldo sono destinati ai saluti, dopo Sarao e bomber Corazza. Numericamente, dunque, in rosa la Reggina ha solamente questi attaccanti puri, oltre che altri giocatori dalle doti spiccatamente offensiva che possono essere schierati nel reparto avanzato (Rivas, Bellomo, lo stesso Mastour). E’ chiaro che un “colpo” la Reggina sul fronte attacco lo sferrerà. Taibi è vigile sul mercato, la sorpresa potrebbe essere il nome, non trapelato fino al momento, e lontano dai rumors fin qui ascoltati.