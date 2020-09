Mercato Serie B, il punto odierno: Charpentier c’è, l’Empoli pesca nella Dinamo Zagabria

Continuano a battere colpi di mercato anche le altre compagini della Serie B 2020/21, vogliose di attrezzarsi al meglio in vista della disputa di uno dei campionati cadetti più tosti degli ultimi anni.

Solo due le ufficialità di giornata in entrata per i club di B. La Reggina ha reso noto l’ingaggio di Gabriel Charpentier (prestito via Genoa), in città da qualche settimana ma fermo a causa della positività da covid-19.

Altro prestito per l’Empoli, questa volta con diritto di riscatto. Il calciatore in questione (un mediano classe 2000) è Marko Brkic e arriva dalla Dinamo Zagabria.

Importante rinnovo, invece, in casa Pordenone, con il giovane difensore Vogliacco (ex Juventus) che prolunga il proprio contratto fino al 2023.

I MOVIMENTI UFFICIALI IN ENTRATA DI OGGI

Gabriel Charpentier (a) -> Reggina

Marko Brkic (c) -> Empoli