Boca Nuova Melito, ufficializzato un nuovo difensore

Il club biancorosso ingaggia Lopez, difensore ex Rosolini, cresciuto nell'Argentinos Juniors

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Boca Nuova Melito Admo ha ufficializzato quello che dovrebbe essere l’ultimo rinforzo messo a disposizione di mister Laface. Si tratta di Tomas Lopez, centrale argentino classe ’98, ex Argentinos Juniors e Rosolini, elemento che va a puntellare la difesa biancorossa rimasta orfana di Brancati, il quale ha lasciato per motivi di lavoro.

Di seguito il comunicato del club apparso sul sito ufficiale.

A poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Eccellenza 2020/2021, il Boca Nuova Melito ADMO piazza l’ultimo tassello del mosaico riguardante l’organico della nuova stagione.

E’ arrivata la firma sul contratto da parte di Tomas Lopez, difensore centrale argentino classe ’98, cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Argentinos Juniors dove ha indossato anche la fascia da capitano. Nella scorsa stagione Lopez si è ritagliato un ruolo da protagonista in Sicilia con la maglia del Rosolini, con il quale ha dimostrato personalità, forza fisica, senso della posizione e grande abilità nel gioco aereo. Dopo un rapido passaggio al Siracusa nel mese di agosto, ha deciso di sposare il progetto biancorosso; ha già messo in mostra le sue qualità nei due allenamenti congiunti svolti dal Boca N. Melito a San Luca e in casa con il San Gaetano.

A Tomas diamo il benvenuto al Boca Nuova Melito ADMO!