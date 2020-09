UFFICIALE: Reggina, firma anche Folorunsho

Seconda ufficialità di giornata in casa Reggina, che dopo Faty annuncia anche l’arrivo di Michael Folorunsho. Anche per lui, il tutto era solo da mettere nero su bianco, dal momento in cui gli accordi erano stati raggiunti già da qualche giorno ed il calciatore si trovava a Reggio Calabria già da lunedì.

Classe ’98, dunque under, arriva in prestito dal Napoli dopo la parentesi della scorsa stagione con il Bari (club con il quale i partenopei avevano dapprima formalizzato un accordo per il prestito biennale). Primo colpo under nel cuore del centrocampo per il club calabrese, che aggiunge muscoli e forza fisica alla rosa di mister Toscano.

Di seguito, la nota del club amaranto:

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la SSC Bari per le prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto a titolo temporaneo.

Nato a Roma il 7 febbraio 1998, Folorunsho cresce nel settore giovanile della Lazio. Si mette in luce nel campionato Primavera nelle stagioni 15/16 e 16/17, palesando anche un buon feeling con il gol. Nell’estate del 2017 passa poi alla Virtus Francavilla nel girone C di Serie C. Con la maglia dei pugliesi disputa complessivamente 66 partite, realizzando 8 reti (7 delle quali nella sua seconda annata con i biancazzurri) e fornendo 2 assist.

Lo scorso luglio Michael passa ufficialmente al Napoli. La società partenopea lo girerà in prestito biennale al Bari, con il quale colleziona 15 gettoni.

Da oggi Folorunsho entra a far parte della famiglia Reggina. A lui va un caloroso benvenuto!