Reggina, l’ATTACCO ai raggi X: certezza Denis in attesa di un ultimo “colpo”

Il calciomercato della Reggina sembra in dirittura d’arrivo. Il direttore sportivo Massimo Taibi cerca di puntellare l’organico a disposizione di Toscano con almeno altri cinque colpi. Quelli più vicini ad essere ufficiali sono i due centrocampisti centrali che andranno a comporre la batteria con Crisetig, Bianchi e De Rose: sulla mediana gli arrivi di Folorunsho e Faty appaino vicini.

Poi la Reggina andrà a caccia di un difensore centrale d’esperienza, di un esterno sinistro e probabilmente di un attaccante.

Proprio nel reparto offensivo probabilmente si registrerà l’ultimo arrivo, dopo quelli di Lafferty e Menez, in attesa di avere news di Charpentier (dovrebbe essere a Reggio già da alcuni giorni) e di concludere le cessioni di Reginaldo e Doumbia.

Al momento in rosa ci sono German Denis, Lafferty, Menez e all’occorrenza Rigoberto Rivas. El Tanque argentino è la certezza di questa Reggina edizione serie B. Mimmo Toscano si affida a lui quale terminale offensivo della manovra, giocatore esperto, dal grande fisico e adesso con una preparazione atletica completa. Nonostante i suoi 39 anni Denis potrà essere decisivo.

Al suo fianco dovrebbe partire Menez, ma più volte nella sua carriera anche Lafferty è stato schierato come seconda punta. In attesa del nuovo acquisto che potrebbe cambiare nuovamente le gerarchie, con Rivas sempre pronto ad interpretare il ruolo di trequartista o attaccante di movimento, così come Bellomo.

Probabilmente Toscano confermerà il modulo, già visto lo scorso anno e nella prima uscita di Benevento con le due punte ed un fantasista alle spalle: imprevedibilità e giocate decisive, questo chiede il tecnico alla sua batteria d’attacco oltre che tanta, tanta pressione difensiva.

Bellomo e Rivas sono pronti ad innescare la coppia offensiva scelta dal tecnico per guidare la Reggina in questo difficile campionato di serie B 2020/2021, in cui la mancanza di spettatori, soprattutto nelle gare casalinghe, potrà essere un fattore a svantaggio della Reggina.