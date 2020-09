Pubblico negli stadi, il Cts dice No. In Bundesliga riapertura al 20%

sembrano lunghi i tempi per rivedere i tifosi allo stadio

I tifosi non potranno tornare allo stadio in Italia. Almeno per il momento.

Il Comitato Tecnico scientifico, ha deciso di non cambiare le misure di prevenzione per evitare il contagio Covid-19 sancendo, di fatto, la proroga della chiusura degli stadi al pubblico. Niente tifosi, dunque, anche per la Reggina ed i reggini che saranno costretti a seguire gli amaranto davanti ad un monitor.

La linea guida del Comitato tecnico scientifico circa la riapertura degli stadi è questa e non sembra essere destinata a cambiare in tempi brevi.

Discorso diverso invece in Bundesliga: in Germania gli stadi saranno aperti al 20% delle capienze totali degli impianti.