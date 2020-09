Mercato Serie B, il punto odierno: il Monza fa dieci, Calò al Pordenone, doppio colpo Reggina

Continuano a battere colpi di mercato anche le altre compagini della Serie B 2020/21, vogliose di attrezzarsi al meglio in vista della disputa di uno dei campionati cadetti più tosti degli ultimi anni.

Giornata di importanti ufficializzazioni, specie in casa Reggina. Gli amaranto hanno messo a segno due colpi a centrocampo, uno under e l’altro over: si tratta, rispettivamente, di Michael Folorunsho e Ricardo Faty.

Cala invece un tris l’Ascoli, mentre il Monza ha formalizzato il decimo arrivo di questa sessione di mercato che porta il nome di Frattesi. Ufficiale anche il trasferimento di Calò al Pordenone, con il calciatore, il quale era stato un obiettivo di mercato della Reggina, che aveva raggiunto l’accordo con i ramarri già da qualche giorno (arriva in prestito dal Genoa).

I MOVIMENTI UFFICIALI IN ENTRATA DI OGGI

Amine Ghazoini (d) -> Ascoli

Michael Folorunsho (c) -> Reggina

Ricardo Faty (c) -> Reggina

Giacomo Calò (c) -> Pordenone

Christos Donis (c) – > Ascoli

Marcel Buchel (c) -> Ascoli

Davide Frattesi (c) -> Monza