Gazzetta del Sud- Reginaldo-Catania, siamo ai dettagli

Il brasiliano verso il trasferimento in Sicilia

Verso un’altra cessione. La Reggina sta proseguendo l’operazione di smaltimento della rosa per rientrare nei limiti previsti dalla lista A (18 over) e per farlo dovrà dire addio anche a qualche pezzo pregiato che nella passata stagione ha recitato un ruolo da protagonista.

Tra gli altri, è il caso di Reginaldo, il quale, secondo quanto scrive il sito online della Gazzetta del Sud, sarebbe vicinissimo a dire addio alla maglia amaranto per trasferirsi al Catania.

“Da qualche giorno nel mirino degli etnei – si legge – ma quello che fino ad oggi risultava come un semplice interessamento, nelle ultime ore si è trasformato in trattativa vera e propria”.

Ad un passo dalla totale fumata bianca la trattativa che porterebbe l’attaccante brasiliano ai piedi dell’Etna, dal momento in cui sarebbero rimasti soltanto da limare gli ultimi dettagli.

Dopodiché, Reginaldo ed il Catania proseguiranno insieme…