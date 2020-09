Ex amaranto, nuove esperienze in Serie C per Salandria e Solerio

Nuove avventure in Serie C per due ex calciatori della Reggina, ricordati dai tifosi amaranto in particolar modo per la grinta e l’attaccamento alla maglia dimostrati nel corso della loro permanenza a Reggio Calabria.

Il primo è Francesco ‘Ciccio’ Salandria, chi non lo conosce da queste parti. E’ rimasto nel cuore dei tifosi amaranto anche dopo i suoi due addii (il primo nel 2015 ed il secondo nel gennaio 2020), per via di un attaccamento alla maglia come pochi. Trasferitosi circa nove mesi fa al Catania, oggi il club etneo ha ufficializzato la sua cessione alla Viterbese (contratto biennale). Il centrocampista classe ’95 di Abidona, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, si appresterà a disputare il suo settimo anno (consecutivo e complessivo) in Serie C.

Il secondo, invece, è Matthias Solerio, la cui esperienza in riva allo Stretto è stata più breve rispetto a quella del primo, ma comunque intensa. All’esterno milanese, infatti, nell’annata targata Maurizi-Basile (2017/18) sono bastati sei mesi per lasciare il segno e distinguersi per impegno, grinta e dedizione (diciannove presenze in totale con la maglia amaranto prima del trasferimento a gennaio all’Albinoleffe). Anche per lui restano aperte le porte della Serie C, dal momento in cui ha da poco firmato un contratto annuale con la Pistoiese (Serie C girone A).

Due nuove avventure per due ex amaranto…