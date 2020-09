Coppa Italia Dilettanti, 1^ giornata: stop per Reggiomediterranea e Boca N. Melito

Vincono Locri, Palmese, Stilese e Gallico Catona, Bovalinese bloccata sul pari; il Corigliano non si presenta a Trebisacce

Parte la stagione 2020/2021 con le 18 gare della prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti; tra le formazioni di Eccellenza ad aver vinto spiccano il Locri sul Vallata del Torbido, la Palmese con il Melicucco, la Stilese di misura sul Gioiosa e il Gallico Catona che rifila un tris alla Bagnarese. Non vanno oltre il pari la Reggiomediterranea con il San Giorgio, il Boca N. Melito con l’Archi e la Bovalinese a Brancaleone. Unica squadra di Eccellenza sconfitta è la Paolana, mentre il Corigliano ha disertato la trasferta di Trebisacce.

Risultati e classifiche della 1^ giornata

Girone 1 – Rossanese-Juvenilia 2-1, Trebisacce-Corigliano non disputata causa assenza degli ospiti (sarà 3-0 a tavolino)

Girone 2 – Cassano-Morrone 1-4; riposa Acri

Girone 3 – Real Sant’Agata-Scalea 0-1; riposa Praiatortora

Girone 4 – San Fili-Belvedere 1-4; riposa Denis Bergamini Rossoblu

Girone 5 – Amantea-Paolana 1-0; riposa Villaggio Europa

Girone 6 – Garibaldina-Sambiase 0-1; riposa Promosport

Girone 7 – Caccurese-Cotronei 1-1; riposa Cutro

Girone 8 – Monasterace-Isola Capo Rizzuto 1-2; riposa Sporting Catanzaro Lido

Girone 9 – Rombiolese-Vigor Lamezia 1-3; riposa Parghelia

Girone 10 – Caraffa-Sersale 0-4; riposa Filogaso

Girone 11 – Gioiosa Jonica-Stilese A. Tassone 0-1; Vallata del Torbido-Locri 0-2

Girone 12 – Brancaleone-Bovalinese 1-1; riposa Africo

Girone 13 – Melicucco-Palmese 1-2; riposa Soriano

Girone 14 – Bagnarese-Gallico Catona 0-3; riposa Gioiese

Girone 15 – San Giorgio-Reggiomediterranea 1-1; riposa Ludos Ravagnese

Girone 16 – Archi-Boca Nuova Melito Admo 0-0; riposa Borgo Grecanico Melitese

La seconda giornata verrà disputata domenica 20 settembre e vedrà in campo, nei triangolari, le squadre che hanno riposato in questa prima giornata contro le squadre sconfitte o che hanno pareggiato in casa; il terzo e ultimo turno si disputerà mercoledì 7 ottobre.