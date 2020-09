Serie B, quote, pronostici e favorite: la Reggina parte nelle retrovie

Non parte tra le favorite la Reggina nel prossimo campionato di serie B, almeno secondo gli allibratori delle maggiori agenzie di scommessa.

Eurobet, Bwin e GiocoDigitale hanno stilato la graduatoria delle favorite per la promozione in Serie A. Tutte concordano: il Monza di Silvio Berlusconi è la squadra favorita per la vittoria finale e la promozione diretta in serie A. La compagine brianzola, grazie ad una campagna acquisti importanti, parte in poli. Subito dopo due retrocesse: Brescia e Lecce, anche se nei lombardi peseranno tante le probabili cessioni di mercato che potrebbero indebolire le rondinelle mentre il Lecce ha confermato una buona ossatura dello scorso campionato.

Staccate l’altra retrocessa, la Spal, e poi Frosinone, Empoli e Chievo. Secondo gli allibratori la Reggina “parte” solamente in undicesima posizione, dopo Cittadella, Cremonese e Pordenone.

LE QUOTE (in ordine Eurobet, Bwin, GiocoDigitale)

Monza: 3.50 3.50 3.50

Brescia: 4.50 4.50 4.50

Lecce: 4.50 4.50 4.50

Frosinone: 7.00 7.00 7.00

Empoli: 8.00 8.00 8.00

Spal: 10.00 10.00 10.00

Chievo: 12.00 12.00 12.00

Cittadella: 25.00 26.00 26.00

Cremonese: 31.00 29.00 29.00

Pordenone: 31.00 29.00 29.00

Reggina: 31.00 29.00 29.00