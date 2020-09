Serie B, la Top Ten di un mercato grandi firme: da Ménez a Gytkjaer passando per Barillà

L’edizione 2020/21 del campionato di Serie B è destinata a classificarsi come una delle più competitive degli ultimi anni, tra importanti ritorni e solide conferme.

Sarà un campionato caratterizzato anche dai grandi colpi di mercato, destinati ad innalzare ancor di più il livello di un campionato di per sé molto competitivo.

In vetrina spicca l’operato di Monza e Reggina, neo promosse dalla C e vogliose di far voce grossa anche in cadetteria. Ma non solo. Dai grandi ritorni in Italia ai volti totalmente nuovi, passando per le grandi firme di categoria.

Il focus targato Reggionelpallone:

I DIECI PRINCIPALI COLPI DELLA B

Jérémy Ménez (Reggina): torna in Italia dopo quattro anni ed altrettante esperienze dal rendimento altalenante. Riparte da Reggio Calabria con un importante triennale. Calciatore di caratura internazionale, al suo primo anno nella Serie B italiana.

Kyle Lafferty (Reggina): altro ritorno in Italia. Sei anni dopo Palermo, torna in Serie B. Undici reti nella sua prima e unica esperienza in cadetteria, dove ha contribuito alla promozione dei rosanero in Serie A. Contratto biennale per lui.

Lorenzo Crisetig (Reggina): torna in Italia dopo la parentesi spagnola al Mirandes. Lo fa con la consapevolezza di essere tra i centrocampisti più rinomati della categoria.

Massimo Coda (Lecce): è tra i colpi più importanti della B, in quanto può tranquillamente considersi “bomber di categoria”. Cinquantanove reti nelle sue ultime quattro stagioni in cadetteria (nel mezzo un’annata in A, chiusa con 4 reti).

Antonino Barillà (Monza): il Monza di Berlusconi e Galliani lo ha convinto a scendere du categoria con un importante biennale e con l’obiettivo di un’immediata risalita in Serie A, categoria che ha lasciato a Parma.

Mirko Maric (Monza): prelevato dall’Osijek per 4,5 milioni più bonus, il bomber croato ha siglato 20 reti nella passata stagione.

Christian Gytkjaer (Monza): trentenne danese, è reduce da una grande stagione nella massima serie polacca, dove ha totalizzato 24 reti. Ingaggio importante che dovrebbe agirarsi attorno al milione e mezzo di euro.

Stephane Omeonga (Pescara): dopo due stagioni in Serie A con il Genoa ed un’altra tra Scozia e Belgio, approda in B. Velocità e tecnica per la squadra di Oddo.

Riccardo Meggiorini (Vicenza): attaccante di esperienza e con tanta Serie A alle spalle. Su di lui inizialmente vi era anche la Reggina, poi defilatasi per via dell’ingaggio. Ad oggi, è il principale colpo in attacco della neo promossa Vicenza.

Davide Diaw (Pordenone): un colpo interessante per i ramarri, specie in virtù del rendimento della passata stagione, dove ha realizzato tredici gol con la maglia del Cittadella.

a.c.