Serie B, domani Assemblea di Lega: i punti all’ordine del giorno

E’ prevista per domani mattina, rigorosamente in videoconferenza, l’Assemblea della Lega B. Ad aprire i discorsi sarà il presidente Mauro Balata, il quale scorrerà le svariate tematiche all’ordine del giorno. Si parlerà di come si dovranno svolgere play-off e play-out al termine del campionato, del numero di sostituzioni (ad oggi fissato ad un massimo di cinque) e di molto altro ancora. Di seguito, la nota della Lega:

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della

Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per mercoledì 16 settembre alle ore

10.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per Giovedì 17 settembre alle ore 10.30

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

2) Calendario Campionato Serie BKT s.s. 2020/2021, termini e modalità di svolgimento Play

Off e Play Out;

3) Numero di sostituzioni calciatori Campionato Serie BKT s.s. 2020/2021;

4) Codice di autoregolamentazione: proposte di modifica e/o integrazione Capo I art. 2.1, Capo

II artt. 1.1.5, 1.1.5.1, 3.1.4, 5.2.4, 6.2 e 7.1;

5) Nomina ex art. 1 co. 3 lett. m) Statuto di componente del Consiglio di Amministrazione di

Lega Calcio Service S.p.A. di spettanza della LNPB;

6) Area Audiovisivi: aggiornamenti e determinazioni conseguenti;

7) Area Legale: aggiornamento posizioni pendenti;

8) Comunicazioni del Presidente;

9) Informativa del Direttore Generale;

10) Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ma in conformità all’art. 73 co. 4 del citato Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo

2020, n. 18), convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la seduta si svolgerà esclusivamente mediante intervento degli aventi diritto in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dal Decreto.