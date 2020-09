Reggina, De Francesco vicino all’Avellino, Gallo: “Calciatore che può fare la differenza”

Manca ormai poco al passaggio di Alberto De Francesco all’Avellino.

Il centrocampista amaranto, corteggiato dai campani, sembra aver trovato l’accordo con gli irpini sulla base di un contratto triennale. Qualità, tante giocate e grande attaccamento alla maglia: De Francesco a Reggio Calabria lascia sicuramente un ottimo ricordo delle sue 72 presenze e sei reti in amaranto.

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Fabio Gallo, ex tecnico della Ternana ha ha parlato del giocatore che ha avuto a La Spezia: “Ho allenato De Francesco da gennaio a giugno 2018 allo Spezia in Serie B. Lui arrivò come mezz’ala, io lo spostai davanti alla difesa. Io credo che però possa giocare in tutti i ruoli della mediana, sia come mezz’ala, che come interno che sulla trequarti. Inoltre ha sia un destro che un sinistro educati e credo che da play davanti alla difesa possa fare la differenza. Penso che abbia qualità importanti. Acquisto di alto livello dei lupi”.