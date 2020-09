Obiettivi amaranto: Asencio vicinissimo al Lecce, Falletti torna a Terni

Il primo proseguirà quasi certamente in Serie B, mentre per il secondo si riaprono le porte della C

Nuove avventure per due calciatori che nel corso di questi mesi caratterizzati dal calciomercato erano entrati nei radar della Reggina. Per uno l’approdo in una nuova squadra è certo ma in via di definizione, mentre per l’altro c’è già l’ufficialità. E partiamo proprio da quest’ultimo.

Si tratta del centrocampista uruguayano Cesar Falletti, il quale ha fatto ritorno alla Ternana dopo tre anni. Il trequartista 27enne di proprietà del Bologna si è trasferito in Umbria con la formula del prestito, ma prima che ciò accadesse si era registrato un interesse da parte della Reggina. Per il calciatore in questione, infatti, il ds amaranto Taibi aveva intavolato un discorso con il ds degli emiliani Riccardo Bigon, nonché ex amaranto, poi morto lì.

Colui il quale è invece vicinissimo dal trovare squadra (anche perché le pretendenti di certo non mancano) è Raul Asencio. Secondo sololecce.it, l’attaccante spagnolo sarebbe ad un passo dal Lecce, che avrebbe puntato forte l’ex Cosenza dopo la grande seconda parte di stagione con i calabresi (tra l’altro, tra i grandi protagonisti della salvezza con i suoi 7 gol in 15 apparizioni). Come sappiamo è un calciatore di proprietà del Genoa, club a cui Taibi aveva bussato alla porta diversi mesi fa, in quanto Asencio è stato tra i primi obiettivi per l’attacco amaranto.

Foto: Andrea Rosito