Coppa Italia Dilettanti, impegni in trasferta per le reggine di Eccellenza

Ormai ci siamo, il calcio dilettantistico sta per tornare dopo sei mesi e mezzo di attesa, e lo farà con il solito antipasto stagionale della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Primi due turni racchiusi in pochi giorni, mercoledì 16 e domenica 20 settembre, mentre la terza e ultima giornata si svolgerà il 7 di ottobre.

Sono 18 le partite in programma mercoledì nei 16 gironi, con 17 squadre di Eccellenza in campo (riposa solo il Soriano), tutte impegnate in trasferta nel match inaugurale. Nel massimo torneo regionale è folta la rappresentanza di squadre reggine, ben 7; andiamo a scoprire quali saranno gli impegni per queste squadre nella prima uscita della stagione.

Girone 11 – Gioiosa Jonica-Stilese A. Tassone – La Stilese di mister Panarello scalderà i motori in vista dell’esordio assoluto in Eccellenza affrontando al “Ninetto Muscolo” di Roccella quel Gioiosa Jonica che, nella scorsa stagione, è stato l’avversario più tosto da superare per la vittoria del campionato. Le due squadre si sono affrontate in un test amichevole proprio mercoledì scorso, con il successo della Stilese per 2-1, reti gialloblù di Aiello ed Espanet. La squadra di Panarello ha poi sfidato domenica il Roccella, uscendo sconfitta per 4-2, gol di Martinez e Minici.

Girone 11 – Vallata del Torbido-Locri – L’ambizioso Locri di mister Caridi debutta al “Macrì” di Mammola, al cospetto di un Vallata del Torbido che punta a recitare un ruolo da protagonista in Promozione. La compagine amaranto ha riconfermato molti degli elementi più affidabili della passata stagione, puntando su alcuni ritorni e su nuovi elementi in grado di fare la differenza, come ad esempio Gueye, in gol la scorsa settimana nel test con il San Luca terminato 1-1.

Girone 12 – Brancaleone-Bovalinese – Sarà una prima assoluta in panchina per mister Gigi Iervasi, al quale è stata affidata una Bovalinese mutata nell’aspetto ma non nello spirito. La prima degli amaranto sarà al “Borrello” di Brancaleone, contro la locale formazione che ha puntato anche quest’anno su mister Criaco, artefice proprio della scalata fino all’Eccellenza della compagine di Bovalino. Tra i colpi di mercato messi a segno dalla Bovalinese, spiccano certamente l’ex Locri Giovanni Libri e l’ex Reggina Pietro Baccillieri, oltre alla riconferma dell’attaccante argentino Facundo Scurti.

Girone 13 – Melicucco-Palmese – Dopo cinque stagioni in Serie D, la Palmese si ripresenta in Eccellenza con la voglia di ripartire e dimenticare l’ultima deludente stagione. I neroverdi, guidati da mister Germano, debutteranno in coppa in casa del Melicucco di mister Maio che ha svolto un precampionato fatto di match con avversarie di serie superiore. La stessa Palmese non è stata da meno: la scorsa settimana mister Germano ha testato i suoi contro la Cittanovese: è arrivata una sconfitta per 3-2 con reti neroverdi di Ansoumana e Barrese. Prima ancora, battuta d’arresto per 2-0 contro il Rende.

Girone 14 – Bagnarese-Gallico Catona – Ancora una stagione ai nastri di partenza dell’Eccellenza per il Gallico Catona, il più longevo nella categoria insieme alla Paolana. Pienamente meritata la riconferma in panchina per mister Condello, il quale vedrà all’opera i suoi al Comunale di Bagnara per l’esordio stagionale. Marcianò e compagni hanno effettuato sabato l’ultimo test prima dell’esordio, ospitando un’altra formazione di Promozione, il neopromosso Borgo Grecanico Melitese.

Girone 15 – San Giorgio-Reggiomediterranea – In trasferta ma nel proprio stadio, ripartirà la Reggiomediterranea del confermato mister Misiti, pronta per tentare nuovamente l’assalto alla Serie D dopo due secondi posti consecutivi. Avversario nel debutto in coppa sarà il San Giorgio, affidato a Giovanni Marcianò il quale ha lasciato il calcio giocato, ricevendo subito la fiducia del club neroverde. Negli ultimi test prima dell’esordio, la Reggiomediterranea ha battuto la Ludos Ravagnese per 8-0 e la Reggina Primavera per 4-1.

Girone 16 – Archi-Boca Nuova Melito Admo – Inversione di campo per questa sfida e debutto nel proprio impianto per il Boca Nuova Melito di mister Laface, al quarto anno sulla panchina biancorossa. Avversario, nonché padrone di casa secondo il calendario del torneo, l’Archi, alla terza stagione di fila in Promozione, allenato da mister Ripepi. Il Boca N. Melito punterà ad essere una mina vagante in campionato, grazie ad un organico rafforzato dagli innesti, tra gli altri, di Paviglianiti e Nunez, quest’ultimo già protagonista a suon di gol e assist nel precampionato. La scorsa settimana doppio test per i biancorossi, con sconfitta a San Luca per 2-1 e netto successo per 9-0 sul San Gaetano.