Serie B, le avversarie della Reggina: il Cittadella oggi giocherebbe così

Ultime News

Michael Folorunsho dovrebbe essere un nuovo calciatore della Reggina. Usiamo il condizionale perché fin quando non arriva l’ufficialità della società, nel calciomercato tutto può accadere. Vedere la vicenda Ramy per capire....

Manuel Sarao pronto a salutare la Reggina. L’attaccante giunto in Calabria a Gennaio adesso dovrebbe oltrepassare lo Stretto e fermarsi Catania, per una nuova avventura con gli etnei. Il passaggio di Sarao dalla...

Dopo il punto sul mercato in uscita per la Reggina, il direttore sportivo Massimo Taibi sempre dalle colonne della Gazzetta del Sud, traccia anche la situazione relativa ai calciatori in entrata. Almeno cinque dovrebbero essere i...

Calciomercato

Novità in casa Reggina: sia in entrata che in uscita. Parola di Massimo Taibi. “In questo momento, ci sono nuove riflessioni in corso. Bertoncini è richiestissimo, ma stiamo ragionando su una conferma. La situazione è...