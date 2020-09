Reggina, Taibi alla Gazzetta: “Uno tra Bertoncini e Gasparetto partirà”

Novità in casa Reggina: sia in entrata che in uscita. Parola di Massimo Taibi.

“In questo momento, ci sono nuove riflessioni in corso. Bertoncini è richiestissimo, ma stiamo ragionando su una conferma. La situazione è in bilico, di sicuro partirà uno tra lui e Gasparetto”. Così il direttore sportivo in una intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud e pubblicata questa mattina.

Taibi dopo la buona prova offerta dalla Reggina nella prima uscita amichevole ufficiale, sabato sera a Benevento, traccia un bilancio sia della condizione della squadra sia dei movimenti in entrata ed uscita che dovrebbero interessare l’organico di Toscano.

Se in difesa Bertoncini appariva quasi certo della cessione adesso qualcosa potrebbe cambiare e le valutazioni sono a 360° in casa Reggina con Gasparetto non più sicuro della permanenza. Uno dei due sarà ceduto.

In attacco anche Reginaldo potrebbe salutare perché, dice Taibi alla Gazzetta, “se arrivasse un altro attaccante over, anche lui finirebbe sul mercato”.

Ma sono tanti i giocatori in lista di sbarco ed il ds della Reggina prova a fare il punto sulle trattative sempre su Gazzetta del Sud: “Credo proprio che Sarao andrà al Catania, mentre aspettiamo la risposta di De Francesco all’Avellino, club che nell’ultima settimana si è fatto decisamente avanti per il ragazzo. Si sta muovendo qualcosa anche per Doumbia e Marchi. Poi c’è Blondett che evidentemente continua a pensare di essere da Real Madrid, visto che ha rifiutato tre società importanti di Lega Pro. In questo caso, ho davvero perso la pazienza, e non mi interessa più sapere cosa vuole fare o dove vorrà andare. Nell’ultimo colloquio avuto col suo procuratore, gli ho detto di vedersela loro. Di sicuro, se resta a Reggio lo farà da fuori lista, perché con noi ha veramente chiuso”.