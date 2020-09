Reggina, numeri e caratteristiche di Michael Folorunsho

Michael Folorunsho dovrebbe essere un nuovo calciatore della Reggina. Usiamo il condizionale perché fin quando non arriva l’ufficialità della società, nel calciomercato tutto può accadere. Vedere la vicenda Ramy per capire.

Folorunsho dovrebbe arrivare alla Reggina via Napoli dopo un anno a Bari.

Centrocampista dinamico e dalla grande forza fisica, bravo negli inserimenti e nel contenimento, Folorunsho è un calciatore che piace tanto agli allenatori per la sua capacità di interpretare diversi ruoli sulla mediana. Reduce da un brutto ko che lo ha messo fuori campo per molto tempo, Folorunsho è un classe 1998, considerato quindi un under per le liste di serie B.

Ecco il rendimento nelle ultime stagioni:

2015/2017 Lazio (Primavera) 49 presenze 5 reti

2017/2018 Virtus Francavilla (serie C) 28 presenze 1 gol

2018/2019 Virtus Francavilla (serie C) 31 presenze 6 reti

2019/2020 Bari (serie C) 12 presenze

Per lui quella che con la Reggina potrebbe essere la prima esperienza in serie B.