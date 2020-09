Reggina, l’annuncio di Taibi: “Avanti la trattativa con Faty”

Dopo il punto sul mercato in uscita per la Reggina, il direttore sportivo Massimo Taibi sempre dalle colonne della Gazzetta del Sud, traccia anche la situazione relativa ai calciatori in entrata.

Almeno cinque dovrebbero essere i “colpi” amaranto per rinforzare l’organico: un difensore, due centrocampisti, un esterno sinistro ed un attaccante.

“Saranno quattro o cinque, mi aspetto novità già da oggi” spiega Taibi alla Gazzetta del Sud. Il primo volto nuovo che si vedrà al Sant’Agata dovrebbe essere Michael Folorunsho, reduce da una stagione in chiaroscuro a Bari ma calciatore giovane e di grande talento che, nelle recenti annate, aveva ben impressionato con la maglia della Virtus Francavilla in serie C.

“Si, dovrebbe essere lui – ammette Taibi – ma aspettiamo le firme di Bari e Napoli prima di commentare oltre”.

Ma le trattative per la zona mediana della squadra non si esauriscono qui. L’annuncio di Taibi in tal senso è importante: “a centrocampo siamo molto avanti anche con Faty”, mentre per il reparto difensivo e quello offensivo “aspetto di incontrare i procuratori di Cionek e Jallow”. Dunque l’ex Spal dovrebbe essere il rinforzo scelto per la difesa, l’ex Salernitana quello per l’attacco.

Manovre anche sulla corsia di sinistra, dove Taibi sempre alla Gazzetta del Sud spiega che

“in quella zona cerchiamo un elemento che si giochi il posto con Liotti. I contatti per Di Chiara non si sono fermati, anche in questo caso aspettiamo sviluppi”.