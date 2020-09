Mercato Serie B, il punto odierno: Maistro al Pescara, due rinnovi per Empoli e Lecce

Continuano a battere colpi di mercato anche le altre compagini della Serie B 2020/21, vogliose di attrezzarsi al meglio in vista della disputa di uno dei campionati cadetti più tosti degli ultimi anni.

Giornata più tranquilla rispetto a quelle passate, dal momento in cui vi è stato soltanto un solo colpo di mercato ufficializzato e due rinnovi. Per quanto concerne il primo, il riferimento è tutto a Fabio Maistro. Il giovane centrocampista classe ’98, nella passata stagione si è messo in mostra con la maglia della Salernitana, con la quale ha totalizzato 33 presenze e due reti. Si è trasferito al Pescara in prestito dalla Lazio, che dopo Salerno ha deciso di mandarlo in Abruzzo per racimolare altra esperienza in cadetteria.

Due rinnovi, invece, per Empoli e Lecce. I toscani hanno prolungato fino al 2024 il contratto del centrocampista Samuele Damiani, mentre i pugliesi hanno rinnovato quello di Zan Majer fino al 30 giugno 2023.

I MOVIMENTI UFFICIALI IN ENTRATA DI OGGI

Fabio Maistro (c) -> Pescara