Gazzetta del Sud- Reggina, Sounas in partenza

Una partenza inaspettata. È quella che dovranno aspettarsi i tifosi della Reggina da qui alle prossime settimane, causa i soliti e oramai ben noti limiti della lista over.

Con gli arrivi imminenti di Cionek e Faty e con quelli futuri di un esterno sinistro ed un attaccante, la Reggina andrebbe a toccare quota 19 elementi over in organico, motivo per il quale necessiterà una cessione molto dolorosa.

La scelta

E secondo quanto scrive l’edizione online della Gazzetta del Sud, la scelta sul giocatore da sacrificare sarebbe ricaduta su Dimitrios Sounas, altro protagonista della cavalcata amaranto verso la Serie B.

Si tratta di una scelta sorprendente (dal momento in cui il greco era stato etichettato come ”incedibile”) e che sarà destinata a far discutere, specie tra i tifosi, dal momento in cui il centrocampista è tra i beniamini più amati dalla piazza.

Qualora il suo addio venisse concretizzato, la Reggina perderebbe uno dei calciatori con il maggior tasso tecnico della squadra.