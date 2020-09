Di Marzio: ”Reggina, esito positivo con gli agenti di Jallow: i dettagli e le cifre”

Un colpo over in attacco. E’ ciò che la Reggina vorrà regalarsi per chiudere il mercato in entrata del reparto offensivo, già arricchito con gli arrivi di Ménez, Lafferty e Charpentier.

Sfumato Falcinelli, il ds Taibi ha virato su un altro centravanti di categoria, ovvero Lamin Jallow, in forza alla Salernitana. Su quest’ultimo vi sono stati importanti sviluppi nel pomeriggio, in seguito all’incontro tra la dirigenza amaranto e l’entourage del gambiano.

A snocciolare i dettagli, è il sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che scrive: ”È terminato da qualche minuto l’incontro tra la Reggina e gli agenti di Lamin Jallow. L’esito del summit è stato positivo: ora la palla passa al presidente Gallo, che dovrà decidere se acquistare il gambiano o no”.

”L’operazione – si legge – è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un totale di 600/700mila euro circa. Se non si dovesse concretizzare questa pista, sul giocatore si farà vivo il Vicenza, con il Rijeka che resta sempre sullo sfondo”.

La Reggina valuta…