Coppa Italia Dilettanti, 1^ giornata: gare in programma e arbitri

Mercoledì 16 settembre scenderanno in campo 36 squadre tra Eccellenza e Promozione, per il debutto ufficiale della stagione 2020/2021. Sono 18 le gare in programma per la 1^ giornata della Coppa Italia Dilettanti, con 17 squadre della massima categoria dilettantistica regionale (a riposo solo il Soriano) che sfideranno altrettante squadre della serie inferiore. Unico incrocio diretto tra squadre di Promozione, sarà quello del Girone 1 tra Rossanese e Juvenilia.

Il programma completo della 1^ giornata (mercoledì 16 settembre ore 15:30) e le designazioni arbitrali.

Girone 1 – Rossanese-Juvenilia – Zappa di Cosenza

Girone 1 – Trebisacce-Corigliano – Russo di Cosenza

Girone 2 – Cassano-Morrone – Montalto di Rossano

Girone 3 – Real Sant’Agata-Scalea – Otranto di Rossano

Girone 4 – San Fili-Belvedere – Frangella di Paola

Girone 5 – Amantea-Paolana – Falvo di Catanzaro

Girone 6 – Garibaldina-Sambiase – Ciacco di Cosenza

Girone 7 – Caccurese-Cotronei – Pittella di Crotone

Girone 8 – Monasterace-Isola Capo Rizzuto – Condito di Catanzaro

Girone 9 – Rombiolese-Vigor Lamezia – Mandile di Catanzaro

Girone 10 – Caraffa-Sersale – Paradiso di Lamezia Terme

Girone 11 – Gioiosa Jonica-Stilese A. Tassone – Pasqua di Vibo Valentia

Girone 11 – Vallata del Torbido-Locri – Gallella di Catanzaro

Girone 12 – Brancaleone-Bovalinese – Femia di Locri

Girone 13 – Melicucco-Palmese – Marchesano di Taurianova

Girone 14 – Bagnarese-Gallico Catona – Milone di Taurianova

Girone 15 – San Giorgio-Reggiomediterranea – Macrina di Reggio Calabria

Girone 16 – Archi-Boca Nuova Melito Admo – Idone di Reggio Calabria