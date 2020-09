Reggina, mercato in uscita: Avellino interessato a due calciatori amaranto, Sarao verso Catania

Possibili movimenti in uscita nel calciomercato della Reggina. Il direttore sportivo Massimo Taibi cerca di chiudere alcune cessioni relative ai calciatori che non rientrano nei piani di Toscano per la prossima stagione di serie B. Uscite obbligate prima di poter poi gettarsi a tutto respiro sugli ultimi colpi in entrata.

La lista dei convocati per l’amichevole di stasera a Benevento non lascia dubbi: tutti i calciatori messi sul mercato a luglio, come scrive la Gazzetta del Sud nell’edizione odierna, “non hanno possibilità di rientrare nel progetto griffato serie B, ed in caso di mancata cessione, almeno fino a gennaio si alleneranno al centro sportivo Sant’Agata, ma senza poter disputare nessuna partita”. Dopo la doppia operazione con l’Alessandria (Corazza e Rubin), la Reggina “spera di fare il bis con l’Avellino: le due società, oltre che discutere nuovamente di Davide Bertoncini, hanno parlato per la prima volta anche di Alberto De Francesco. Si muove qualcosa, anche per Abdou Doumbia: l’ex Lecce, dopo aver declinato la proposta dell’Imolese, sta valutando quella della Carrarese”.

Secondo la Gazzetta del Sud novità importanti anche per l’attaccante Manuel Sarao, che a dispetto delle offerte di Catanzaro e Gubbio, “ha scelto Catania, il “matrimonio” con gli etnei potrebbe essere ufficializzato tra lunedì e martedì”.