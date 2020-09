LIVE! Benevento-Reggina 2-1, l’amichevole del ”Vigorito” va ai sanniti, FINALE

Sei mesi e quattro giorni dopo. E’ il tempo trascorso dall’ultima volta in cui i tifosi amaranto hanno visto scendere in campo la Reggina, con il riferimento che va alla gara vinta contro il Picerno l’8 marzo scorso (terminata 0-2). Oggi la squadra di Toscano torna in campo e lo fa al ”Vigorito” di Benevento, per un match amichevole contro la compagine Sannita di Pippo Inzaghi, neopromossa in Serie A. Lo farà in un clima surreale, dal momento in cui l’emergenza Coronavirus ha portato alla chiusura degli stadi ai tifosi ed alla disputa delle gare a porte chiuse.

Calcio d’inizio alle ore 19, segui gli aggiornamenti LIVE su RNP.

a cura di Antonio Calafiore

* Per aggiornare il LIVE di BENEVENTO-REGGINA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

BENEVENTO-REGGINA 2-1 (54′ Loiacono, 56′ Moncini, 60′ Improta)

TERMINA QUI L’AMICHEVOLE DEL ”VIGORITO” TRA BENEVENTO E REGGINA: SUCCESSO PER LA SQUADRA DI PIPPO INZAGHI, USCITA DAL CAMPO VITTORIOSA AL COSPETTO DI UNA BUONA REGGINA, CAPACE DI IMPORSI CON PERSONALITA’ PER LUNGHI TRATTI DEL MATCH

Quattro minuti di recupero

87′ Ultime battute del match, la Reggina cerca di spingersi in avanti per trovare la rete del pareggio

85′ Caprari ad un passo dal 3-1: l’attaccante giallorosso calcia sul fondo da pochi metri dalla porta

74′ SOSTITUZIONE REGGINA: fuori Loiacono, dentro Delprato

73′ TRIPLA SOSTITUZIONE BENEVENTO: Foulon, Moncini e Schiattarella, dentro Rillo, Di Serio e Basit

Il Benevento è cresciuto rispetto al primo tempo

70′ Conclusione dai venti metri di Kragl, para Guarna

65′ SOSTITUZIONE REGGINA: dentro Garufo, fuori Bianchi

60′ VANTAGGIO BENEVENTO! Gol del neo entrato Riccardo Improta, il quale riceve un pallone al limite dell’area di rigore, effettua un dribbling e calcia in porta: il tiro, leggermente sporcato, si insacca in rete

58′ SOSTITUZIONI BENEVENTO: dentro Kragl, Caprari, Del Pinto e Manfredini, fuori Insigne, Hetemaj, Sau e Montipò

56′ PAREGGIO BENEVENTO! Cross dalla destra di Daam Foulom e zampata vincente di Gabriele Moncini che rimette il punteggio in parità

54′ REGGINA IN VANTAGGIO! Sblocca il match Giuseppe Loiacono, che sfrutta un errore della retroguardia giallorossa: passaggio errato di Tello, il difensore calcia di prima e beffa un Montipò fuori dai pali

50′ Ci prova Menez: para Montipò

SOSTITUZIONI REGGINA: dentro Reginaldo, Ménez, Mastour, Peli, De Rose, Stavropoulos e Guarna, fuori Bellomo, Denis, Sounas, Liotti, Crisetig, Rossi e Plizzari

SI RIPARTE, INIZIA IL SECONDO TEMPO

SOSTITUZIONI BENEVENTO: dentro Improta, Tello e Barba, fuori Letizia, Ionita e Glik

Le squadre stanno facendo ritorno in campo: c’è aria di sostituzioni

FINISCE IL PRIMO TEMPO: O-O TRA BENEVENTO E REGGINA IN QUESTA GARA AMICHEVOLE, FINORA MOLTO EQUILIBRATA E GIOCATA A RITMI MEDIO ALTI. GRANDE PRIMO TEMPO PER GLI UOMINI DI MISTER TOSCANO

45′ Ripartenza per la Reggina con i vari Bertoncini, Bellomo, Denis e Bianchi. Nulla da fare

39′ Sau sciupa una grande occasione: l’attaccante giallorosso si trova a tu per tu con Plizzari, lo siede, ma al momento di saltarlo definitivamente e calciare viene fermato dallo stesso portiere amaranto, che allunga la mano e recupera il pallone

38′ Grande recupero di Liotti: Insigne mette un pallone in mezzo all’indirizzo di Moncini ma l’esterno amaranto è bravo ad anticiparlo e sventare il pericolo

33′ Reggina vicinissima al vantaggio in seguito ad una grande azione: colpo di tacco di Bellomo che serve Denis, il quale tocca in area di rigore per Sounas: il greco calcia ma trova una grande parata di Montipò che manda la sfera sulla traversa

29′ Loiacono stronca una potenziale palla gol del Benevento: il difensore barese intercetta un passaggio di Insigne che avrebbe mandato Moncini a tu per tu con Plizzari

27′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Crisetig per un fallo su Moncini

25′ Liotti tenta la conclusione dalla lunghissima distanza cercando di ripetere la grande rete siglata contro la Ternana: questa volta, però, la conclusione termina sul fondo

23′ Bellomo ci prova su calcio di punizione: tiro centrale ma potente che costringe il portiere Montipò a mandare il pallone in corner, il primo della partita

16′ Si fa vedere in avanti la Reggina: cross dalla destra di Rolando e colpo di testa di Denis, che però termina alto sulla traversa

10′ I giallorossi cercano di pungere specialmente con Sau e Moncini, fermati dalla difesa amaranto. Nella ripartenza che ne è seguita, Bellomo non è riuscito a tener palla

I padroni di casa fraseggiano bene e cercano varchi utili per sfondare la retroguardia amaranto

5′ Primo squillo del Benevento: conclusione dai 25 metri di Sau, ma il tiro viene bloccato senza problemi da Plizzari

Calcio di inizio al ”Vigorito”, inizia la gara amichevole tra Benevento e Reggina

18:58- Le due squadre scendono in campo

Squadre in campo per il riscaldamento

FORMAZIONI UFFICIALI

Benevento (4-3-3): Montipò, Foulon, Caldirola, Glik, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Sau, Moncini. A disposizione: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Barba, Kragl, Tello, Improta, Basit, Di Serio, Caprari, Vokic. Allenatore: Inzaghi.

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Sounas; Bellomo, Denis. A disposizione: Guarna, Rechichi, Delprato, Peli, Stavropoulos, Garufo, De Rose, Reginaldo, Ménez, Mastour, Farroni. Allenatore: Toscano.