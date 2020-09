Benevento- Reggina, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Reggina è pronta alla sua prima uscita ufficiale, anche se solamente per una amichevole. Ma dopo sei mesi c’è grande attesa per il match che questa sera, con inizio alle ore 19, vedrà in scena gli amaranto al Vigorito contro il Benevento di Inzaghi neo promosso in serie A.

Benevento- Reggina, i convocati di Toscano

Al termine dell’allenamento di ieri il tecnico Mimmo Toscano ha convocato 22 calciatori per l’amichevole di questa sera a Benevento che vedrà impegnata la Reggina.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari. Difensori: Bertoncini, Delprato, Garufo, Liotti, Loiacono, Peli, Rechichi, Rolando, Rossi, Stavropoulos. Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Mastour, Sounas. Attaccanti: Bellomo, Denis, Ménez, Reginaldo.

Benevento – Reggina, dove vederla in tv e in streaming

La gara amichevole di questa sera tra Benevento e Reggina, che inizierà alle ore 19 al “C. Vigorito”, sarà sarà trasmessa in diretta in esclusiva su OttoChannel Canale 696 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv.

Sarà la prima uscita per la Reggina ed i tifosi, anche se attraverso uno schermo, potranno seguirla live.

Naturalmente su Reggionelpallone.i aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sul match di questa sera.

Benevento- Reggina, probabile formazione amaranto

Anche se solo una gara amichevole c’è parecchia attesa per la prima uscita stagionale della Reggina al cospetto di una squadra di serie A come il Benevento.

Mister Toscano deve fare a meno di Lafferty e nel pacchetto di centrali difensivi sembra avere gli uomini contati.

Chiaramente il tecnico darà spazio e minuti a tutti gli uomini a disposizione e che sono stati convocati per questa amichevole in terra campana. A meno di quindici giorni dall’inizio del campionato, il test di Benevento diviene fondamentale per provare moduli, stato fisico e idee di gioco

Ecco la probabile formazione iniziale della Reggina per la gara amichevole di Benevento che si giocherà questa sera alle ore 19:

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Stavropoulos, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis. Allenatore: Toscano.