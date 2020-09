L’Asd Gebbione 2020 ai nastri di partenza: presentata la nuova realtà reggina

Un nuovo percorso, una nuova avventura. Nasce a Reggio Calabria la nuova realtà calcistica dell’Asd Gebbione 2020, nel cuore del popoloso rione reggino dal quale prende il nome la società stessa.

Nella serata di ieri, presso il garden “F.lli Fragomeni” in Piazza della Pace (alle spalle della Curva Sud dello stadio “Granillo”) ha avuto luogo la presentazione della compagine reggina (che dovrebbe ripartire dal campionato di seconda categoria) alla presenza di circa un centinaio di persone.

L’evento, presentato da Antonino De Giglio, ha inoltre visto la partecipazione del comico reggino Pasquale Caprì, il quale ha allietato la serata con le sue rinomate performance cabarettistiche.

“Non mi aspettavo tutta questa gente – esordisce il presidente del club Olindo Giuseppe Grenzi – L’idea è nata tutta per caso. Ho pensato che anche il Gebbione avesse il diritto e il dovere di avere una squadra, per il bene del rione ma soprattutto per far vedere un lato positivo di esso. Il nostro sogno si sta avverando. L’obiettivo è quello di portare l’Asd Gebbione 2020 più in alto possibile”.

Tanto entusiasmo anche da parte del mister Gianluca Ielo, che annuncia: “È un sogno che finalmente si è avverato. È da tanti anni che faccio calcio, non prometto di vincere o di stravincere ma spero che questa realtà duri per molti anni. Ho visto tanto impegno da parte dei ragazzi ed ho creduto in loro. Spero di portare alto il nome del mio quartiere nei campi della Calabria”.

Di seguito, l’organigramma societario dell’ Asd Gebbione 2020:

Presidente: Olindo Giuseppe Grenzi;

Allenatore: Gianluca Ielo;

Allenatore in seconda: Marco Mammì;

Direttore generale: Davide Nicoletti;

Socio fondatore e giocatore: Andrea Giardiniere;

Socio fondatore: Andrea Gullì;

Antonio Calafiore