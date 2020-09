Serie B, le avversarie della Reggina: il Chievo oggi giocherebbe così

Canotto il primo volto nuovo per il prossimo campionato del Chievo

Venti giorni ancora all’inizio della prossima stagione di serie B che vedrà impegnata la Reggina di Mimmo Toscano.

Iniziamo a scoprire le avversarie della compagine amaranto nel prossimo campionato di serie B che prenderà il via il 26 settembre. Saranno venti le squadre impegnate nel prossimo campionato di serie B e Reggionelpallone, vi porterà alla scoperta delle probabili formazioni delle avversarie della Reggina, in rigoroso ordine alfabetico.

Il Chievo Verona guidato dall’ex Reggina, Alfredo Aglietti dopo la scorsa stagione in chiaroscuro punta a tornare in serie A. Al momento pochissimi i movimenti di mercato dei veronesi, più propensi a confermare la rosa e a puntellarla con qualche innesto di spessore, vedi l’acquisto dell’ ex attaccante della Juve Stabia Luigi Canotto.

Ecco la probabile formazione:

Chievo Verona (4-3-3): Semper; Pavlev, Vaisanen, Leverbe, Renzetti; Garritano, Zuelli, Karamoko; Canotto, Rodriguez, Giaccherini. Allenatore: Aglietti