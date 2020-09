Reggina, la Curva Sud annuncia: ”Assenti fino alla totale riapertura degli stadi”

Un annuncio duro, ma allo stesso tempo fatto con fermezza e consapevolezza. E’ quello postato su Facebook dal gruppo ultras Diffidati Liberi Reggio Calabria, con il quale gli stessi hanno annunciato un provvedimento non indifferente in un contesto come quello attuale, dove la pandemia Coronavirus ha stravolto anche il mondo del calcio ed in particolar modo la parte più sana di esso: i tifosi.

Con il seguente comunicato, infatti, è stato ufficialmente annunciato come la Curva Sud non presenzierà alle gare della Reggina, che siano in casa o in trasferta, fino a quando non verrà disposta la totale riapertura degli stadi (ad oggi a porte chiuse, ma con la possibilità di una percentuale di ingressi ridotta a partire da metà ottobre).

Di seguito, la nota apparsa sulla suddetta pagina Facebook: