Reggina, l’idea per la corsia mancina potrebbe essere Aleesami

Continuano i rumors di mercato per la Reggina che da pochi minuti ha ufficializzato l’arrivo in prestito del giovane Delprato dall’Atalanta.

Adesso fari puntati sull’esterno sinistro.

Come scrive la Gazzetta del Sud questa mattina, resta da capire se sarà possibile riallacciare i contatti col Perugia per Gianluca Di Chiara. In caso di definitiva fumata nera, è difficile che la Reggina decida di mantenere l’attuale batteria di esterni. “Molto più probabile invece – si legge su Gazzetta – che si vada in cerca di un altro obiettivo. Tra i nomi sul taccuino, potrebbe finire Haitam Aleesami, terzino sinistro norvegese cdi 29 anni. Anche Aleesami è un calciatore svincolato, avendo interrotto dopo una stagione l’esperienza in Francia, con l’Amiens. In Italia, è conosciuto per aver militato tre stagioni nelle fila del Palermo, delle quali due in B ed una in A (lo score personale in Sicilia, è di ottantanove presenze)”.