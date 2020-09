Mercato Serie B, il punto odierno: due azzurrini per Monza e Reggina, colpo Lecce

Continuano a battere colpi di mercato anche le altre compagini della Serie B 2020/21, vogliose di attrezzarsi al meglio in vista della disputa di uno dei campionati cadetti più tosti degli ultimi anni.

Continuano a rendersi sempre più protagoniste di questa finestra di mercato le neopromosse Monza e Reggina, che nella giornata odierna hanno ufficializzato l’ingaggio di due difensori under, entrambi nel giro della nazionale under 21 di mister Nicolato. Si tratta, rispettivamente, degli azzurrini Davide Bettella ed Enrico Delprato, entrambi arrivati dall’Atalanta (in prestito biennale con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni il primo ed in prestito secco il secondo).

Movimento importante anche in casa Lecce, dove quest’oggi è giunto il centrocampista scozzese Liam Henderson, via Hellas Verona, sottoscrivendo un quadriennale.

Grande colpo anche per il Pordenone, che si è assicurato l’attaccante Diaw: 15 reti e 4 assist con il Cittadella nello scorso campionato cadetto.

I MOVIMENTI UFFICIALI IN ENTRATA DI OGGI

Simone Mazzocchi (a) -> Reggiana

Dario Saric (c) -> Ascoli

Davide Diaw (a) -> Pordenone

Enrico Delprato (d) -> Reggina

Davide Bettella (d) -> Monza

Liam Henderson (c) -> Lecce