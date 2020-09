Coppa Italia Primavera, esordio a Crotone per i ragazzi di mister Falsini

E’ stato sorteggiato il tabellone della Primavera TIM Cup, a cui la Reggina tornerà a partecipare dopo un’assenza lunga sei anni. L’esordio è previsto per mercoledì 23 settembre alle ore 15 in casa del Crotone, match valevole per il primo turno eliminatorio.

In caso di risultato positivo la Reggina potrebbe incontrare lungo il suo cammino una formazione tra Lecce e Benevento (per il secondo ed ultimo turno eliminatorio), con l’Inter testa di serie agli ottavi di finale.

CLICCA QUI per il tabellone completo