Serie B, Salernitana iperattiva sul mercato: pronti tre colpi

Sarà la Salernitana di Castori a “battezzare” la Reggina nella prima gara ufficiale del prossimo campionato di serie B il prossimo 26 settembre.

La società campana, è molto attiva sul mercato, pronta a pizzare almeno tre colpi, due in difesa e uno a centrocampo. Sembra sfumare il ritorno di Capezzi ma è viva la trattativa per il prestito di Mamadou Coulibaly, classe ‘99, di proprietà dell’Udinese ma nella passata stagione al Trapani.

In difesa sembrano ad un passo gli arrivi di Norbert Gyomber classe 1992 dal Perugia e di Luca Ranieri dalla Fiorentina (lo scorso anno ad Ascoli), entrambi conoscono bene il campionato di serie B.

In porta su richiesta del tecnico Fabrizio Castori, l’obiettivo numero uno, è Vid Belec, estremo difensore sloveno ma per il suo ingaggio dovrà essere prima perfezionata l’uscita di Micai. La Salernitana è molto attiva per essere protagonista in serie B.