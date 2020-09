Serie B, le avversarie della Reggina: il Brescia oggi giocherebbe così

Venti giorni ancora all’inizio della prossima stagione di serie B che vedrà impegnata la Reggina di Mimmo Toscano.

Iniziamo a scoprire le avversarie della compagine amaranto, in attesa del sorteggio del calendario, previsto per il 9 settembre a Pisa (inizio cerimonia ore 19). Saranno venti le squadre impegnate nel prossimo campionato di serie B e Reggionelpallone, vi porterà alla scoperta delle probabili formazioni delle avversarie della Reggina, in rigoroso ordine alfabetico.

Il Brescia appena retrocesso dalla serie A è un autentico cantiere in continua evoluzione e soprattutto smantellamento. Da ieri è ufficiale la cessione di Sandro Tonali, centrocampista di grande qualità e prospettiva, al Milan. Da capire anche se la coppia gol Donnarumma- Torregrossa, un lusso per la categoria, resterà insieme o dividerà le sue strade. Il Brescia non resta certo a guardare mettendo nel mirino altri profili, visto che economicamente le risorse non mancheranno tra “paracadute” e cessioni dorate.

In panchina tutta l’esperienza di Gigi Delneri che punta subito alla risalita. La probabile formazione, ad oggi, è solo una ipotesi.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Bisoli, Ndoj, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Delneri (nuovo)