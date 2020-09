Reggina, sfuma Falcinelli: l’attaccante alla Stella Rossa. L’indiscrezione via social

E’ stato un obiettivo concreto per l’attacco della Reggina fino alla scorsa settimana. Ma da oggi Diego Falcinelli è un praticamente un nuovo calciatore della Stella Rossa di Belgrado.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma la società serba ha di fatto svelato l’arrivo con un simpatico video pubblicato attraverso i canali social. in cui il calciatore, mascherato come uno dei personaggi della nota serie La Casa di Carta che viene accompagnato per le strade di Belgrado su una 500.

L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore.