Reggina, 5 motivi per amare German Denis. Firmato “Calciatori brutti”

Il bomber della Reggina, German Denis, compie oggi 39 anni. Sono stati centinaia i messaggi di auguri arrivati all’attaccante argentino da ogni parte del Mondo, comprese numerose società in cui El Tanque ha scritto pagine importanti a suon di reti.

Tra gli auguri più particolari quelli della pagina social “Calciatori Brutti” che solo su facebook supera 1 milioni e 500 mila fan: la dedica al calciatore amaranto è particolarmente sentimentale. Per la pagina sono cinque motivi perché “è impossibile volergli male”.

Eccoli, tratti dall’articolo di Calciatori Brutti:

1 Perché ha sempre fatto parlare i gol:

“In carriera, in partite ufficiali, Denis è andato in gol per ben 221 volte su 631 gare disputate: ogni 3 partite “El Tanque” la butta dentro. Qualcosa di simile a una sentenza e manna assoluta per gli scommettitori della categoria “marcatore”.

Ed anche alla Reggina, aggiungiamo noi, i gol sono arrivati subito: dodici il primo anno.

2 Soprannome clamoroso:

183 cm per 87 kg: “quando le tue caratteristiche fisiche sono queste e ti ritrovi a giocare in attacco, la soluzione è una sola. Usare il fisico; per spostare gli avversari, per guadagnare tempo alla bandierina, per ottenere in spogliatoio la doccia più calda. Ai tempi delle prime esperienze argentine, Denis fu subito soprannominato “El Tanque”, cioè il carro armato, per la facilità con cui scardinava le difese avversarie. Quando poi in Italia si è trovato di fronte difensori forgiati col metallo del Monte Fato, le sue caratteristiche sono un po’ andate a modificarsi, ma nell’immaginario di tutti German è semplicemente “Il Tanque Denis”.

3 Esultanze con il figlio: “In un mondo in cui l’esultanza è sempre di più un momento di sfida, vedere Denis abbracciare il figlio raccattapalle ci intenerisce come quattordicenni di fronte ad una nidiata di gattini”.

Anche alla Reggina abbiamo potuto rivivere questa storica esultanza sotto la nord del Granillo.

4 Per la scelta amaranto: “Denis poteva rimanere in Sud America e garantire una vita da nababbi ai propri discendenti per tre generazioni. E invece il cuore lo ha portato a Reggio Calabria, nell’inferno dei campi di Lega Pro, a battagliare fra la polvere e la fredda malignità dei difensori avversari. Il solo coraggio di questa scelta lo eleva per sempre a idolo assoluto. E la gente di Reggio non dimentica chi mostra amore per la maglia amaranto. L’accoglienza “caldina” riservata al Tanque ne è un bell’esempio”.

5 Perchè gli obiettivi non finiscono mai: Nemmeno il tempo di metabolizzare la promozione in Serie B, che l’attenzione di German Denis si è subito catapultata su quella Serie A che per anni è stata il suo territorio di caccia. Ecco le sue dichiarazioni in un’intervista di pochi mesi fa: “Mi dispiace non aver potuto festeggiare la promozione sul campo, ma ora l’obiettivo si sposta verso la Serie A. In coppia con Menez possono fare grandi cose e soprattutto tanti gol. Tornare in Serie A sarebbe un sogno, ma dobbiamo ragionare una partita alla volta. Io sono carico e sto bene, giocherò finchè il mio fisico me lo consentirà”

Come non condividere i 5 motivi scelti da Calciatori brutti per amare German Denis e augurargli buon compleanno?

fonte: calciatori brutti