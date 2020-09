La Reggina, tra new entry e cessioni, oggi giocherebbe così

Sono settimane importanti per il mercato della Reggina. Prima del debutto in campionato all’Arechi contro la Salernitana nella prima giornata di serie B, prevista per il prossimo 26 settembre.

Il direttore sportivo Massimo Taibi deve completare l’organico a disposizione di Toscano, riuscendo nell’impresa di “cedere” almeno cinque giocatori che non rientrano nei piani incastrando tutti i tasselli dei limiti della lista over prevista dalla serie B. La Reggina cerca sicuramente un difensore centrale, un esterno sinistro, due centrocampisti ed un attaccante.

Al momento sono ufficiali gli innesti di Plizzari (portiere), Crisetig (centrocampista), Menez e Lafferty (attaccanti), oltre al difensore greco Dimitrios Stavropoulos, mentre hanno lasciato la Reggina Zibert, Baclet, Paolucci e Simone Corazza.

Vediamo insieme, con l’aiuto della grafica, quale potrebbe essere la probabile formazione amaranto per il debutto, con il modulo 3-4-1-2 scelto dal tecnico Mimmo Toscano, inserendo anche le possibili alternative ruolo per ruolo.

La Reggina oggi giocherebbe così:

Formazione (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto (Stavropoulos), Rossi; Rolando, Sounas (Bianchi), Crisetig (De Rose), Liotti; Bellomo (Rivas), Menez, Denis (Lafferty).

Allenatore: Toscano